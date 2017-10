Resultatauke frå 2016

Mellombels tal for resultatet for tv-aksjonen 2017 for Stranda kommune er på 139.116, 50 kroner.

Dette er opp frå 137. 895 kroner frå 2016.

I år har òg strandarane hatt moglegheit til å nytte Vipps til å gi sitt bidrag, resultata frå dette er ikkje klare per no.

TV-aksjonen 2017 går til Unicef sitt arbeid for å gi barn og unge utdanning i krigsråka område i verda.

Resultatet frå årets tv-aksjon fordeler seg som følger:

Bøsser Stranda 73. 115, 50 kroner

Bøsser Geiranger 9. 725 kroner

Bøsser Sunnylven 21. 301 kroner

Bøsser Liabygda 8. 144 kroner

Støttekonsert Geiranger kyrkje 5. 650 kroner

Kollekt Sunnylven kyrkje 2. 851 kroner

Kollekt Geiranger kyrkje 1. 270 kroner

Skulejoggen Ringstad skule 7.060 kroner

Bidrag frå Stranda kommune 10. 000 kroner