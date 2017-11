– Vis at du skal på

Det er ikkje alltid lett for ein bussjåfør å sjå dei som står på busshaldeplassane eller vite om dei som står der faktisk ønsker å vere med bussen, skriv Møre og Romsdal fylkeskommune på heimesida si. Derfor går FRAM no ut med ei oppmoding til alle bussreisande om å vise at ein skal på.

– Vi er no inne i den mørke årstida. Viss folk har mørke klede og ikkje refleks, er det ofte vanskeleg for bussjåføren å sjå dei på haldeplassen. Det er jo slik at ikkje alle haldeplassane i vårt langstrakte fylke er opplyste, seier Konrad Lillevevang, seksjonsleiar i Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

– I tillegg er det slik at ein del haldeplassar blir trafikkert av fleire bussar. Det er og nokre haldeplassar der bussen berre stoppar når nokon skal av eller på. For å få mest mogleg effektiv køyring, hjelp det veldig om dei reisande visar tydeleg at dei skal på bussen som nærmar seg.

Oppmodinga frå FRAM er at ein må strekke ut armen når bussen nærmar seg, samt ha på seg refleks på armen når det er mørkt.