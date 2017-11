Stranda Energi ønskjer å slå seg saman med Mørenett

Stranda Energi AS og Mørenett AS har signert ein intensjonsavtale med mål om å slå saman nettverksemdene i dei to selskapa, og samle dette i Mørenett.

Intensjonsavtalen har blitt til etter konstruktive samtaler over ei tid, står det å lese i ei pressemelding:

– Bakgrunnen for samtalane har vore å sjå på nye, meir framtidsretta og robuste strukturar for nettverksemda i regionen. Dette er knytt til regulatoriske krav til nettverksemdene, og krav til forsyningstryggleik, ressurskapasitet, kompetanse og økonomisk berekraft til naudsynte investeringar. Endringar i energilova, med krav om selskapsmessig og funksjonelt skilje frå 2021, har og vore eit omsyn i desse samtalane.

Avtalesignering neste år

Målet er at den endelege avtalen om samanslåing skal signerast innan 1. august 2018.

Fram til 1. april 2018 blir det jobba med ein modell for fusjonen, som vil bli lagt fram til handsaming hos eigarane.

Eigarforhold

Stranda Energi AS er heileigd av Stranda kommune.

Mørenett AS blei etablert etter ein fusjon mellom Tussa Nett og Tafjord Kraftnett i 2014. Selskapet er i dag eigd av Tafjord Kraft AS (53,66%) og Tussa Kraft AS (46,34%), ifølgje tal frå proff.no.

På heimesida til Mørenett kan ein lese at dei eig, byggjer og held ved like distribusjonsnettet for elektrisk kraft i 12 kommunar: Ålesund, Giske, Sula, Ulstein, Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Ørsta, Volda, Hornindal og Norddal. Talet på kundar i dette området dreier seg om 61.000.

Hovudkontor på indre

Stranda er tenkt som hovudplassering for Mørenett sin aktivitet på Indre Sunnmøre.

– Dette vil sikre god samhandling mellom Stranda og lokasjonane Mørenett allereie har i Valldal i Norddal kommune og Grodås i Hornindal kommune, kan ein lese vidare i pressemeldinga.

Mørenett har òg kontor i Ørsta, Herøy og Ålesund.

– Tilsette er sikra

Stranda Energi AS vil framleis drive med kraftproduksjon, kraftomsetting og fibernett etter ein eventuell fusjon av nettverksemdene.

– Alle tilsette vil vere sikra gjennom prosessen, seier selskapet i ein uttale.