Samrøystes ja frå kommunestyret

Saka var onsdag ettermiddag oppe til handsaming i kommunestyret, etter at helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) samrøystes tilrådde løyve førre veke.

Planen til Øvre Ljøen er å lage vin av frukt og bær frå eigen gard, mellom anna krekling og løvetann.

I debatten la Frank Sve (Frp) vekt på at tilbodet på Øvre Ljøen er eit viktig tilbod for distriktet, ved å sørge for at turistnæringa får stopp-punkt i bygdene istaden for å frakte turistane vidare inn til Stryn og Olden.

- Om vi ikkje lagar tilbod i vårt område, blir turistane frakta til Olden og Ålesund. Vi treng meir aktivitet i Hellesylt, og tilbodet på Øvre Ljøen er heilt supert i så måte, sa Sve.

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) ga skryt til Bonsaksen-familien som driv Øvre Ljøen:

- Det er interessant kva Bonsaksen fått til med knallhard jobbing.Dei har engasjert seg på sjøsida og på garden, pluss laga ein konsertarena som er ei oppleving. Dei er absolutt ein aktør i bransjen, meinte Tryggestad.

Vedtaket frå kommunestyret er at Øvre Ljøen får utvida sitt skjenkeløyve til òg å gjelde tilvirking av vin opp til 22 volumprosent alkohol for skjenking i eigen verksemd. Løyvet gjeld fram til 30. september 2020.