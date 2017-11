Melder om glatte vegar i Stranda og Stordal

Operatør Per Meslo ved Vegtrafikksentralen seier til Sunnmørsposten at tilbakemeldinga dei har fått frå ein entreprenør er at det er glatt overalt laurdag kveld. Han nemner både Stranda, Stordal og Ålesund-området.

– Entreprenøren har ansvar for både europavegar og fylkesvegar. Det blir strødd og salta over alt, seier Meslo til avisa.

Fleire bilar køyrde utfor E39 ved Plantasjen i Ålesund etter at den våte vegen hadde frose til. Det melde politiet på Twitter like før kl. 18.30 laurdag. Sunnmørsposten skriv at det glatte føret også førte til at to bilar kolliderte på europavegen aust for Moa.

I kjølvatnet av dette, oppfordra både politiet og 110-sentralen i Møre og Romsdal alle til å køyre forsiktig.

– Glatt i fylket vårt i dag. Oppfordrar alle til å køyre varsamt og etter forholda, skriv 110-sentralen i ei twittermelding i 19-tida laurdag.