Samlar inn julegåver til trengande i Stranda kommune

Stranda Hotel og Stranda frivilligsentral gjentek suksessen frå i fjor, og inviterer også i år til «Einsamt juletre søkjer gåver».

I aksjonen kan ein gi julegåver til trengande barn og ungdom i kommunen frå 0–18 år. Ei av erfaringane det lokale hotellet gjorde seg i fjor, var at fleire også leverte pakkar til vaksne.

Dette er ikkje noko problem, seier hotellsjef Janne Siem.

– Ein må gjerne gi til både barn og vaksne. Det einaste ein må vere flink til, er å merke gåvene godt. Skriv alder og om det er til gut eller jente. Skriv også om gåva er til ein vaksen, og om det eventuelt er til mann eller kvinne.

Innhaldet i pakkane kan vere både nye ting og det som er fint brukt og i god stand. Ein god tommelfingerregel kan vere at ein berre gir bort det ein kunne tenke seg å få i gåve sjølv, seier initiativtakarane. Dei ber òg om at det ikkje blir levert inn matprodukt.

For heile kommunen

I fjor fekk sosialtenesta rundt 100 julegåver, som dei gav vidare til dei enkelte mottakarane.

Aud Tomasgard Berstad seier at aksjonen ikkje berre gjeld Stranda tettstad:

– Det var fleire som leverte julegåver frå dei ulike bygdelaga i fjor, og det håper vi dei vil gjere i år også. Gåvene går til trengande i heile kommunen, seier leiaren i frivilligsentralen.

Fristen for å legge pakkar under treet på hotellet er 15. desember. Resepsjonen er bemanna heile døgnet, seier Siem, og legg til at ein kan kome innom når det måtte passe.