Statens vegvesen opplyser at fylkesveg 63 mellom Geiranger og Langvatn no er vinterstengt.

Ifølgje trafikkmeldingane blei avgjerda om å stenge Geirangerfjellet for sesongen tatt fredag. Dette blir også stadfesta av Vegtrafikksentralen.

Sjå dronevideo frå brøytinga av Trollstigen: Brøytinga er i gang Statens vegvesen har starta arbeidet med å opne Trollstigen og Geirangerfjellet.

Vegstrekninga har hatt sesongopning i mai månad dei siste åtte åra, ifølgje ei oversikt på heimesida til Nasjonale Turistveger. Dei gjer derimot merksam på at vêret kan føre til at vegen blir stengt på kort varsel eller nattestengt igjen etter dei offisielle opningsdatoane.

I år opna ein først opp for trafikk frå Geiranger og til Djupvasshytta 20. mai. Årsaka til det var at ein venta på at resten av Stavbrekkfonna skulle kome ned.

Den kom ikkje raskt – og vegvesenet var uroa for om den kom til å dryge til uti juli. Heile strekninga frå Geiranger til Langvatn blei derfor opna for trafikk 26. mai – med radarovervaking av fonna og skilt med stoppforbod under den.