PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa vikingtjuveri i Bergen

I eit intervju med universitetsavisa På Høyden i Bergen fortel museumsdirektør Henrik von Achen om korleis museumsleiinga reagerte i dagane etter innbrotet. Han innrømmer at dei blei tekne på senga og at tryggleiken svikta då tjuvar tok seg inn og stakk av med 400 gjenstandar frå vikingtida og jernalderen i august.

– Du må jo vera komplett idiot viss du står og seier at tryggleiken var god nok etter eit slikt innbrot. Ingen likar å svikta, men vi opplevde at både pressa og andre var ekstremt medfølande innstilt. Og vi arbeidde for å skapa ein opinion for å streka under alvoret i det: Dette var eit tjuveri frå oss alle. Dessutan var det viktig for oss å få fram at dette er noko vi berre forvaltar på vegner av fellesskapet, seier von Achen.

Han fortel at dei arbeidde målmedvite for å spreia bodskapen om tjuveriet.

– Tanken var å gjera det mest mogleg å omsetja dette, og gjera tjuveriet mest mogleg kjent.

På Høyden skriv at strategien truleg var medverkande til at ein angrande tjuv ein dag i oktober melde seg for politiet i Bergen og fortalde at han var med på tjuveriet.

– Vi visste at det var viktig å få kringkasta dette internasjonalt, og fekk gode tilbakemeldingar frå den internasjonale museumsorganisasjonen Icom i Paris. Den største databasen for stolne museumsgjenstandar melde også interesse, fortel von Achen.

Etter at fire personar blei arresterte og sikta i saka tidlegare i månaden, har cirka 296 av dei 400 gjenstandane kome til rette.

