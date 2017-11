Får kjøpe elevplassar

Stranda kommune må betale 135.000 kroner for tenesta i tillegg til skuleskyss og eventuell spesialundervisning. Dette er nærare 6.000 kroner meir enn det Stranda gjennomsnittleg nyttar pr. elev i dag.

Leggje ned skulen

Stranda har vedteke å leggje ned Liabygda skule frå august 2018, og i utganspunktet skal elevane då måtte gå på skule i Stranda tettstad. Det byder at dei må i buss og ferje, noko fleirtalet av foreldre i Liabygda har vore skeptisk til.

Stranda kommune ba i eit brev 28. august om tilbod frå dei to kommunane som frå 2020 vil gå saman i Fjord kommune. De kan vere aktuelt for 13 elevar å begynne på Valldal skule, ti i klassetrinna 1. til 7. klasse, og tre elevar som skal starte i 8. klasse.

Ikkje klassedeling

- So langt vi kan sjå vil det ikkje utløyse særskilte driftsmessige utfordringar i form av klassedeling eller større driftsmessige tilpassingar, skriv rådmann Tor Helge Stavdal i eit brev til Stranda kommune. Dei to kommunane har valt å samarbeide om tilbodet, som er eit gjennomsnitt av kostnadene pr. elev som dei to kommunane i dag nyttar på sine elevar.

Ein er opne for snarlege drøftingsmøte.