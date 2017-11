Innkaller til allmannamøte

Møtet finn stad tysdag kveld, i kantina hjå Ole Ringdal AS på Hellesylt står det i ei pressemelding sendt ut onsdag ettermiddag.

- Alle som er glade i Hellesyltdagane må møte fram slik at vi kan sikre at det vert arrangement også i 2018, skriv komitèen.

Grunnen til allmannamøtet, er å få på plass ny komitè som kan byrje planlegginga av Hellesyltdagane til neste år.

Sunnmøringen skreiv tidlegare denne månaden om at fleire i den noverande komitèen ønska å ta ein pause.

– Vi ønskjer at flest mogleg stiller på dette møtet. Hellesyltdagane er ganske viktige for bygda, og kan ikkje stoppe opp berre fordi nokre av oss ønskjer ei pause, sa leiar for Hellesyltdagane-komiteen Svein Sporstøl då til Sunnmøringen.

På møtet vil det vert framlagt ei skisse over korleis ein kan tenkje seg organisering av dei ulike komiteane ein treng for å kunne gjennomføre dagane, skriv komitèen.