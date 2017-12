Det går mot medlemsrekord i Sunnmøre Mållag

Sidan 2000-talet har medlemstalet i Sunnmøre Mållag nær dobla seg, skriv organisasjonen i ei pressemelding.

I dag har dei 1.007 medlemer, og det er over 30 år sidan mållaget sist bikka 1.000-talet.

– Det er verkeleg gledeleg med ei slik medlemsvekst! Vi ser at det er mange medlemer som bidreg, seier leiar Magnar Storøy i ein uttale.

1.500 i fylket

I organisasjonen er det 12 aktive lokallag, blant anna på Stranda. I Ålesund jobbar ein med å få i gang ny aktivitet i Borgund Mållag.

I heile fylket, der ein òg har Nordmøre Mållag og Romsdal Mållag, er det rundt 1.500 medlemer til saman.

– I Møre og Romsdal er det nær 16.500 nynorskelevar og i Noreg er det kring ein halv million nordmenn som reknar nynorsk som sitt språk, seier Storøy.

– Vi arbeider for at alle skal kunne bruke nynorsk, og at det skal vere lett å til dømes vere nynorskelev. Fleire medlemer gjer Noregs Mållag til ein sterkare organisasjon. Di fleire vi er, di sterkare står nynorsken.

Nærmar seg målet

Medlemstalet i hovudorganisasjonen Noregs Mållag er i dag 12.914.

– Målet for i år er å nå 13.000 medlemer. Det er nesten 3.000 fleire enn for ti år sidan, står det å lese i pressemeldinga.