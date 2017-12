Open for trafikk

Vegtrafikksentralen melder at den rasstengde fylkesvegen mellom Geiranger og Eidsdal blei opna kl. 13.30 i dag, søndag.

I samband med opninga, er rasruta på ferja avslutta, opplyser Fjord1.

Ingen skredaktivitet laurdag

Ved midnatt i natt melde den automatiske varslingstenesta til Statens vegvesen at det ikkje var registrert skredaktivitet i Indreeidsdalen i løpet av dei siste 24 timane.

Ifølgje regObs.no blei det registrert skredaktivitet fredag ettermiddag. Kl. 15.17 blei eitt skred oppdaga via infralyd. Same kveld blei vegen stengd på grunn av faren for fleire snøras.