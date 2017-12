– Det er kjekt å ta turen til Stranda og synge der, seier mangeårig dirigent Solveig Håvik.

Ho fortel at publikum kan vente seg både gode, gamle julesongar og meir moderne låtar.

– Blant dei nyare songane er til dømes «Mary’s story» av Ina Wroldsen. Det er ein veldig fin julesong, som kanskje kan virke litt gospelaktig, seier Håvik.

Velledalskoret, som fyller 35 år i år, skal òg ha den same konserten i Sykkylven kyrkje 22. desember – tradisjonen tru.

– På dette tidspunktet er jo dei fleste kora ferdige med julekonsertane sine for lengst, men vi heldt ut til det siste, seier Håvik, som meiner at «Julenattineane» er prikken over I-en når det kjem til dette med julestemning.