Bil mot brøytebil

Det melder Politiet i Møre og Romsdal på Twitter like etter kl 23.00. Brøytebilen sto parkert ved nedkjørselen til Gravaneset i Liabygda. Det er glatt vegbane på staden.

Hjort påkøyrd

Ved 23-tida melde politiet at ein hjort var påkøyrd i Liabygda. To personbilar og ein lastebil var involert i denne hendinga, men heller ikkje her er det meld om personskade.

Åtvarar mot glatte vegar

Politiet åtvarar mot glatt føre over heile politidistriktet i kveld. Det er fleire utforkøyrslar utan personskader.