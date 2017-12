Suppa på erta

Smak på orda saman med meg, og kjenn kor godt det gjer: Ertesuppe. Kokt på røykt svineknoke. Servert med vispa sennepssmør med persille og nybakt frøbrød attåt.

Produsentane spaltar, bøkerøyker og vakuumpakker svineknoken, noko som gir den veldig god haldbarheit. Den er kjekk å ha liggjande i kjøleskåpet eller frysaren til den dagen ein får suppetrangen over seg. Og eg lovar, ingen på kloden klarer å smake forskjell på om du har brukt fersk eller frosen knoke til suppa.

Gule tørre erter, grønkål og rotgrønsaker er og blir dei store sesongråvarene i vinter. For å få best mogleg konsistens på dei gule tørre ertene, må dei få liggje minst 12 timar i blaut før dei blir tilsette. Dei kan gjerne liggje eit døgn eller to også, så lenge dei får stå kaldt. Grønsakene kuttar du i jamstore etevenlege bitar og dei tilset du 30 minutt før servering.

Brød er rasande gøy å lage og enda betre å ete. Eit mellomgrovt mjukt brød med masse sprø kjernar på toppen står fram som det perfekte suppebrødet etter mi meining.

I Sverige er det «påbode» å røre litt sennep inn i ertesuppa når ein et den. Vi har ikkje den same gode tradisjonen, men å tjuvlåne prinsippet ved hjelp av litt sterk dijonsennep og ein litt annan metode må vere lov. Dijonsennep smakar friskt og sterkt, og passar perfekt til buljong, svinekjøt, grønsaker, brød og ikkje minst smør. Det er inn i smøret eg lurer inn den kledeleg sennepssmaken. Vispar ein romtemperert smør og tilset sennepen der, får ein integrert sennepssmaken på ein perfekt måte.

Doble gjerne porsjonen, for dette er ein av dei haldbare rettene som berre blir betre av å stå nokre dagar i kjøleskapet. Den toler jaggu ein tur i frysaren også.

Til seks personar

Suppa:

1 røykt svineknoke

3 laurbærblad (om du har)

4 liter vatn (cirka 3 liter etter koking)

200 gram tørre gule erter

1/2 sellerirot

5 gulrøter

3 lauk

1/2 purre

100 gram reinsa grønkål (valfritt)

passe grov, nymalen svart pepar

Vispa smør:

500 gram normalsalta smør

3 ss fin Dijon-sennep

1 neve hakka persille

Brød:

6,5 desiliter vatn

1 pk. fersk gjær

600 gram kveitemjøl

150 gram sammale grovt kveitemjøl

1/2 ss salt (dvs. 12 gram)

1 ss sukker

Dryss:

Litt vatn

4 ss solsikkekjernar

4 ss graskarkjernar

4 ss sesamfrø

Framgangsmåte

Legg ertene i vatn i minst 12 timar, gjerne lenger, før suppa skal kokast. Skål knoken godt i kaldt vatn. Legg den i ein kjele som rommar minst 5 liter. Hell på vatnet og kok opp saman med laurbærbladet. Feittet og skummet som legg seg på toppen, fjernar du undervegs med ei lita ause. Kok knoken heilt utan grønsaker på låg varme, dvs. at det ikkje skal fosskoke, berre boble så vidt. Koker det for «hardt», blir krafta redusert for mykje, og den blir litt uklar. La knoken koke i 2 timar og 45 min. Løft den ut og la den avkjølast til romtemperatur før du plukkar av alt kjøttet. Plukk kjøttet litt frå kvarandre med fingrane. Skinn, feitt og bein kastes.

Kok så ertene i krafta i 10 minutt før terningar av selleri, lauk og gulrot blir tilsett. Kok dette vidare 15 minutt. Ha no i det plukka kjøttet og grønkålen. Kok dette i 10 minutt, så er suppa klar for servering. Du treng truleg ikkje meir salt i suppa.

Vispa sennepssmør med persille: Romtemperer smøret og visp det kvitt i ei kjøkkenmaskin. Tilsett så sennepen og den finhakka persillen. Oppbevar smøret i romtemperatur fram til servering.

Brød: Rør ut gjær i vatn som held 37 grader, saman med salt og sukker. Hell dette i ein eltebolle og tilsett alt mjølet. Elt dette saman i minst 15 minutt.

Trekk ein plastfilm over bollen, og la den heve til dobbel storleik i romtemperatur. Det tar cirka 1 time.

Del opp deigen i fire emne à 350 gram og trill dei ut til bollar. La dei kvile 5 minutt før du ruller dei saman til den forma du ønsker på brødet ditt. Dypp/pensle deigemnet i vatn og rull det deretter i frøblandinga. Hev brøda på ein lun plass til dobbel storleik, cirka 1 time avhengig av temperaturen i rommet. NB: Det er viktig at brøda ikkje står utildekt midt i eit rom med mykje trafikk, eller i nærleiken av eit ope vindauge, då kan gjæren døy. Steik brøda på 180 grader i cirka 20–25 minutt og server det mens det enno er sprøtt og lunt. NPK