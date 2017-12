Istappar har losna i mildvêret

Oppdatert: Statens vegvesen opplyser onsdag kveld at mindre isklumpar er fjerna frå vegen. Dei har også fått sjekka fleire punkt som det kan vere is på.

Ein tipsar som har vore i Geiranger-området i dag, fortel at det har ramla ned is i varierande mengde på mellom 8 til 10 plassar i Ørnevegen.

Han anslår at den største blokka kan ha vore på så mykje som 100 kilo.

– Det var is i 3/4-delar av vegbreidda rett ved den eine svingen, men dette var heldigvis så knust at ein kunne køyre over det som hadde ramla ned akkurat der, seier han.

Vegtrafikksentralen hadde ikkje fått melding då vi var i kontakt med dei onsdag ettermiddag, men seier at dei skal melde frå vidare til sin entreprenør i området.