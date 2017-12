Fullt hus i kyrkja

Tradisjonen tru var det to gudstenester i Stranda kyrkje julaftan.

Til den første, kl. 13.30, møtte 160 fram – og det var framleis nokre ledige plassar.

Mix-koret, Sofie Helene og heile kyrkjelyden: Song jula inn

Til den andre, kl. 15.00, kom det 331, og det måtte setjast ut ekstra stolar. Nokre måtte stå, fleire barn fann seg fang å sitje på – og ute i våpenhuset blei det sett inn to benkar.

Men triveleg stemning var det i begge to. I preika fortalde prost Svein Runde mellom anna om korleis jula var då han vaks opp, og han spurde barna kva dei gler seg mest til i kveld.

– Julegåver!, var dei skjønt einige om i begge gudstenestene.

Også Runde gler seg til pakkar, sa han, men som dei fleste vaksne står òg julemiddagen høgt i kurs.

Mix-koret, under leiing av Margareth Engås, song under den første gudstenesta, og Sofie Helene Søvik Ryste under den andre.

Det var vakker song frå begge – og julaftangudstenestene blei runda av med allsong: «Deilig er jorden».