Sakna 18-åring funnen død

Herøy

Møre og Romsdal politidistrikt kan no stadfeste at var den 18 år gamle David Tarberg frå Moltustranda som torsdag føremiddag vart funnen omkomen ved ein liten holme like sør før Nautøya i Herøy.