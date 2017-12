Slik unngår du augeskadar

– Vernebriller er ei billig forsikring mot å få gjenstandar i auga på nyttårsaftan. Ansiktet er spesielt utsett denne kvelden, og det er fort gjort å få gneistar frå stjerneskot eller fyrverkeri i auga. Derfor anbefaler vi alle å ha på beskyttelsesbriller hele tida når du er i nærleiken av fyrverkeri eller stjerneskot. Og dette gjelder både vaksne og barn, seier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

I fjor fekk 18 personar augeskadar. Ingen av de skadde brukte vernebriller. Det blei meldt inn totalt 47 personskadar på fingre, ansikt, høyrsel og auge.

Under 18 år

– Det gir grunn til ettertanke at ti av dei som fekk personskade i fjor var under 18 år. Dette trass i at det er 18 års aldersgrense for kjøp og bruk av fyrverkeri. Alle, både den som skal fyre av fyrverkeriet og de som ser på, bør bruke beskyttelsesbriller. Også ved bruk av stjerneskot er det viktig å bruke beskyttelsesbriller, slik at barna ikkje får gnistar i auga, seier han.

Alkohol og fyrverkeri er livsfarleg

Dei fleste personskadane skjer når folk tenner på fyrverkeri i alkoholpåverka tilstand. Tre av fire skadde i fyrverkeriulykker dei siste sju åra er menn.

– Kombinasjonen av alkohol og fyrverkeri er livsfarleg. Kvart einaste år ser vi eit hopp i skadestatistikken ved årsskiftet, særleg rundt brann og personskadar.

Vi ville fått langt færre fyrverkeriskadar på personar og eigedelar dersom folk var meir merksame på kor farleg det eigentleg er med fyrverkeri når de har drukke. Fyrer du opp monsterbatteriet ditt bør du vere edru, seier Brandeggen.

Skadane trenger ikkje å vere sjølvforskylde. Mykje skuldast andre si uforsiktigheit eller rett og slett hærverk, men det er likevel mykje du sjølv kan gjere for å unngå at det er du som blir ramma av ei skade eller ulukke.

Rydd opp restane med ei gang

Fyrverkeri er eksplosiv og sjølv små mengder er nok til å gje livsvarige skader. Det er forbode å overlate fyrverkeri til mindreårige.

– Hugs at det er dei vaksne sitt ansvar å sørge for at barn og unge held trygg avstand under oppskyting av fyrverkeri. Og ikkje gløym å rydde. Mange barn finn restar av fyrverkeri første nyttårsdag. Hugs difor å rydde opp etter deg dersom du har skyte opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge att, seier Brandeggen.

Slik får du ei tryggare nyttårsfeiring:

Ha nok vernebriller til alle

Førebu oppskytinga i god tid mens det ennå er lyst ute

Les bruksanvisninga nøye før bruk

Kontroller at fyrverkeriet ikkje er skadd

Sørg for at fyrverkeriet ikkje kan velte

Bøy deg aldri over tent fyrverkeri

Ikkje tenn fyrverkeri på nytt dersom det ikkje tenner ved første forsøk

Hald god avstand frå oppskytinga

Alkohol og fyrverkeri høyrer ikkje saman

Kommunen kan innføre lokale føresegner om bruk av fyrverkeri. Som regel er det forbode å bruke fyrverkeri på andre dagar enn nyttårsaftan mellom kl. 18 og 02.

Mange barn leitar etter restar av fyrverkeri første nyttårsdag. Hugs derfor å rydde opp etter deg dersom du har skutt opp fyrverkeri, slik at ingen skader seg på det du har latt ligge igjen.