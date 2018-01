Nyhende

Onsdag i juleveka gav elevane ved Ringstad skule julegåver til barn i Latvia, og fredag hadde barna i Tusenfryd barnehage samla inn pakkar.

– Barna i Latvia blir veldig glade når dei får julegåver frå barn her på Stranda, sa Slyngstad, som takka for alle bidrag til Baltikumhjelpen over mange år.

Før jul blei alle pakkane organisert og pakka saman med dei andre donasjonane som har kome inn til organisasjonen gjennom året.