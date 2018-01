Lang handballdag i Strandahallen

Nyhende

Det heile startar rett etter frukost med kamp mellom Stranda og Langevåg2 i J11. Deretter kjem G12 på bana med kamp mot Aksla. Det heile vert avslutta med Toppseriekamp mellom Stranda og Charlottenlund.

Stranda G12 har ein god sesong og har vunne alle sine kampar så langt. Dei spelar seianare, ved lunsjtider, mot Valder. J11 spelar innimellom mot Mauseidvåg/Solevåg.

Deretter kjem Stranda G13 mot Blindheim. Her jaktar Stranda sin andre siger for sesongen, men det blir tøft mot topplaget Blindheim. Seinare møter også trettenåringane det andre topplaget i avdelinga, Aksla. Altså ein toff dag for Stranda G13.

J13-01 møter både Spjelkavik og Aksla. Begge motstandareane ligg bak strandajentene på tabellenb så langt, her kan det vere mogeleg med to heimegevinstar.

Ved barnetv-tider avsluttast ein lang dag i hallen. Då kjem Trondheimslaget Charlottenlund på besøk. Stranda J16 åpna denne runden med å tape fylkesduellen mot Vestnes/Varfjell, Charlottenlund er på sunnmørsbesøk denne helga og har ikkje spela nokon kampar denne Toppserierunden. I september slo Charlottenlund Stranda 20-17 i Trondheim. Skal vi tru på revansje i laurdagsettermiddagen?

På søndag spelar Stranda G10 bortekamp mot Aksla.