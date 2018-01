Brann i garasje

Nyhende

Twittermeldinga frå politiet kom rett over klokka seks søndag kveld.

Stranda brannvesen er på veg til staden, meldte 110-sentralen klokka kvart over seks søndag kveld.

- Full overtenning, starter utvendig slukking no, melder 110-sentralen på Twitter.

Fare for spreiing til hus

Garasjen ligg rett ved eit bustadhus, og det var ein periode fare for spreiing til bustadhuset.

- Brannen vart sløkt relativt raskt, det er for augneblinken ikkje mykje vind her inne. Utfordringa låg i at det var eit bustadhus rett ved den overtente garasjen. Desse var ute av huset då vi kom til staden, fortel brannsjef Inge Teigen.

Garasjen er totalskadd i brannen, men ingen kom til skade.