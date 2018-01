Første kvinnelege fregattsjef

Nyhende

Sunnylvingen er den første kvinna i Noreg som blir sjef på ein fregatt. Fredag blei ho innsett i ein høgtideleg seremoni på Sjøforsvaret sin marinebase Haakonsvern i Bergen.

Dette melder NRK fredag ettermiddag.

Utnemninga av Fivelstad skjedde i april i fjor, men i dag tok ho altså formelt over ansvaret for KNM Otto Sverdrup.

Til NRK seier Fivelstad:

– Det er veldig mange dyktige kvinner i Sjøforsvaret. Vi har hatt kvinnelege sjefar på andre typar fartøy før, og eg er heldig som blir det på fregatt.

Ho blir med utnemninga den øvste kommanderande på eit skip med Noregs mest avanserte kampsystem, og sjef for eit mannskap på 130 personar.

– Best kvalifisert

Sjefen i Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes, seier på si side at medan rolla som fregattsjef er utfordrande – har Fivelstad dei rette kvalitetane.

– Vi vel alltid dei beste, og no er det Iris som var den best kvalifisert til denne jobben. Eg er sikker på at det blir det beste for Norge og for Sjøforsvaret, seier Stensønes til NRK.