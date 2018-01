Svaret er: Ingen av delane

Nyhende

Den 12. januar sende Statens vegvesen ei bestilling om nytt skilt til Ringdal i Sunnylven. Når dette er på plass, vil det vise veg til Rindalen.

Sunnmøringen har tidlegare nytta namnet Rindal i omtalen av denne saka, og det gjorde også Sunnmørsposten og Hellesylt.info denne veka. Men vi kan no altså slå fast at det offisielle namnet er Rindalen – framleis utan G men òg i bunden form.

Nyheita om at det skulle bli skilta til Rindal, fekk Ole Arnstein Ringdal til å sjå raudt:

– Dette er heilt vilt. Alle Ringdalar skriv namnet sitt med g, bedrifta heiter Ole Ringdal. Det skal framleis vere g. Punktum!, sa han til Sunnmørsposten.

Bakgrunn: Saka ligg i gardsnamnet

I 2009 gjekk Helse-, kultur- og oppvekstutvalet (HOK) i Stranda kommune inn for å skrive vegnamna Ringdalsvegen og Ringdalsåsen med G. Dette klaga Statens kartverk på, då gardsnamnet eller primærnamnet i området er Rindalen – som det no kjem til å bli skilta til.

Kommunen sende saka over til Stadnamntenesta på Vestlandet i Språkrådet i januar 2014. Den 4. juni dette året kom svaret om at dei held fast på det som vart tilrådd i 2009 – Rindalen.

I november 2014 vedtok HOK likevel å gi vegane namna Ringdalsvegen og Ringdalsåsen – med fire mot tre røyster.

Då skreiv Stadnamntenesta på Vestlandet at dei fann grunn til å oppretthalde sitt vedtak frå 1997, Rindalen. I brevet skreiv dei at dersom kommunen ville halde fast på vedtaket sitt, kunne det vere aktuelt å be Statens kartverk om å vurdere å ta opp att primærnamnsaka på nytt.

Dei la til at det var viktig å merke seg at i denne saka dreier det seg ikkje berre om G-en, men òg om namnet skal skrivast i bunden eller ubunden form.

Som Sunnmøringen har skrive før, har saka ført til at desse to vegane i Sunnylven ikkje har korrekte namnevedtak. Dette har skapt problem for både posten og utrykkingskøyretøy – og no sist Statens vegvesen, som sende ein e-post til Stranda kommune i forkant av skiltbestillinga for å dobbeltsjekke kva som var rett namn.

Jobbar med å hente inn godkjenning frå grunneigarar

Saka kom opp att i HOK i september 2016. Då var tilrådinga frå rådmann Åse Elin Hole at Rindalsvegen og Rindalsåsen vil bli skrive utan G inntil vidare. I tilrådinga skreiv ho òg at ein skulle starte arbeidet med å søkje Statens kartverk om å få ta opp att primærnamnsaka på nytt snarast råd.

Det er Marianne Omenås som er saksbehandlar i Stranda kommune. Ho hadde ikkje fullstendig saksoversikt tilgjengeleg då vi var i kontakt med ho, men sa at ho truleg ikkje har tatt kontakt med alle grunneigarane enda – noko ein må i slike saker.

– Problemet vårt er at vi ikkje har ressursar nok til å gå på for fullt. Eg delar tida mi mellom biblioteket og jobben som kulturleiar. Dette har gjort at saka ikkje har blitt prioritert enda, sa Omenås.

Det er truleg snakk om 5–6 grunneigarar, sa ho. Omenås har fått tilbakemelding frå nokre – og så vidt ho kunne hugse har det ikkje kome protestar på det nye namneforslaget "Ringdal".

Ho kunne ikkje gi ein peikepinn på kva tid saka vil vere ferdigbehandla frå kommunen si side.

– Men det har begynt å haste no, sidan vegvesenet skal setje opp skilt. Vi skal prøve å få dette fram så fort som råd, sa Omenås.

Vil vurdere om det er grunnlag for ny runde

Vi tok òg ein telefon til Statens kartverk. Dei opplyste at årsaka til at det er dei som bestemmer kva namnet på området i Sunnylven skal vere, er at dette er felt ned i paragraf 5 i Lov om stadnamn.

Der står det at det er kartverket som vedtek skrivemåten av gardsnamn, bruksnamn, seternamn, naturnamn, namn på statlege anlegg og liknande, med mindre noko anna er fastsett i lov eller forskrift.

Hos dei er det Nils Jørgen Gaasvik som er namneansvarleg for Møre og Romsdal. Han stadfesta at Stranda kommune kan søkje om å få ta opp att saka.

– Då er det vi som vurderer om det er kome inn nye ting eller moment som tilseier at det kan vere grunnlag for å sjå på den på nytt, sa Gaasvik.