Lyttar til sprikande forslag

Fylkesnamnet «Vestlandet»:

Mæland møtte fredag representantar for dei fire fylkeskommunane på Vestlandet for å høyra meir om namnestriden som har oppstått etter at Hordaland og Sogn og Fjordane vedtok å slå seg saman til ein ny region dei vil kalla Vestlandet.

– Eg har lytta, stilt spørsmål og fått ein gjennomgang av dei ulike syna og prosessane som har vore i dei ulike fylka, sa Mæland til pressa etter møtet.

Ho karakteriserer synspunkta som veldig sprikande, men seier at møtet hadde ein høfleg tone og at det ikkje var noko krangling.

– Med bakgrunnen min frå bygningsrådet i Bergen er eg vand med mykje heftigare debattar enn dette, seier ho.

Stor respekt for sjølvstyret

Sjølv vil statsråden ikkje seia noko om kva ho synest om namnevedtaket til Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Utgangspunktet mitt er at eg har stor respekt for det lokale sjølvstyret. Dei har teke avgjerda si med overveldande fleirtal. Det må vi ta omsyn til. Men vi må også ta omsyn til at vedtaket vekkjer sterke kjensler og reaksjonar hos dei som bur på Vestlandet, men ikkje i det nye fylket.

– Namneval er viktig

Statsråden meiner oppstusset som har vore om saka, viser at namneval er viktig.

– Det viser at namneval handlar om følelsar og identitet, og det har eg stor respekt for, sa Mæland.

Ho streka under at dette er viktig for folk og noko ein må ta på alvor.

Mæland lova å ta med seg innspela vidare og sa at ho er innstilt på at departementet kjem med ei innstilling til våren, slik at Stortinget forhåpentlegvis kan fatta eit vedtak før ferien.

– Godt møte

Fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling (Sp) karakteriserer møtet som godt.

– Vi har hatt eit godt møte, der vi har fått lagt fram fylkestingsvedtaket for statsråden, seier Følling.

Ho peikar på at eit overveldande fleirtal i fylkestinget i Sogn og Fjordane gjekk inn for at den nye regionen skulle heita Vestlandet, og at det dessutan har etablert seg ein praksis med å bruka namnet på i andre samanhengar, til dømes Høgskulen på Vestlandet og organisasjonar som NHO Vestlandet.

– Vi synest difor vi har ein del gode argument for det namnet vi har bestemt, seier ho.

– Innhaldet det viktigaste

Også fylkesordførar i Hordaland Anne Gine Hestetun (Ap) forsvarar namnevalet på det nye storfylket. Ho meiner likevel oppgåvene til den nye regionen er det viktigaste, men seier at namnet på den nye vestlandsregionen har lege i korta heile tida. Samtidig seier ho at Hordaland og Sogn og Fjordane har hatt ein svært konstruktiv dialog med Rogaland.

– Eg har respekt for dei vala Rogaland har gjort, og eg trur me skal finna godt ut av dette vidare også. Det er ein god tone mellom Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland, seier Hestetun.

Open for at Rogaland blir med

Fylkesvaraordførar i Rogaland Marianne Chesak (Ap) meiner derimot at ein bør prøva å finna eit anna namn på storfylket så lenge den nye vestlandsregionen berre er sett saman av to fylke. .

Ho meiner Vestlandet kan vera forvirrande og at det har med identitet å gjera.

Fylkesvaraordføraren er likevel ikkje redd for at landsdelsnamnet blir borte.

– Vestlandet blir Vestlandet uansett, seier ho.

Trass i at Rogaland enda opp med å takka nei til å bli ein del av ein stor vestlandsregion, håpar fylkesvaraordføraren likevel at Rogaland på sikt blir ein del av storfylket.

– Mitt personlege håp er at vi ein dag blir ein del av ein større region som blir kalla Vestlandet, og det er det opning for i vedtaka våre, seier Chesak.

– Det håpar vi alle, kom det spontant frå Anne Gine Hestetun.

Også Sogn og Fjordane held døra på gløtt for ei utviding av storfylket.

– I vedtaket vårt er det ei opning for både Møre og Romsdal og Rogaland, seier Følling.

Skepsis i Møre og Romsdal

Fylkesordførar i Møre og Romsdal Jon Aasen (Ap) måtte nå eit fly og hadde ikkje tid til å møta pressa etter møtet, men til Sunnmørsposten summerer han møtet på denne måten:

– Vi var meir usamde då møtet var slutt enn då det begynte.

Aasen fryktar at namnet på den nye regionen vil skapa splid og gjera det vanskelegare å samarbeida både om turisme og andre ting.

– Eg ser heller ikkje bort frå at det blinkar eit blått lys for det samarbeidet vi i dag har i Vestlandsrådet, seier han.