Fleire vogntog med problem på føret

Vegtrafikksentralen melde kl. 10.21 at det var fleire vogntog med problem mellom ferjekaia på Stranda og Strandafjellet. Ifølgje tips skulle personbilar så vidt kome seg forbi lastebilane som stod fast.

To lastebilar hadde problem i Hevsdalsvegen like ved Stranda vidaregåande skule, men er no på vegen igjen. Eit vogntog er flytta til ei busslomme, og var i ferd med å setje på kjetting då vi køyrde forbi like over kl. 11.00.

Dermed er fylkesveg 60 fri og klar i alle fall forbi skisenteret frå Stranda – i skrivande stund. Det er verdt å merke seg at det framleis er kjettingføre – og at det fort kan bli stans igjen for dei store køyretøya.

Nokre av dei køyrer over fjellet i sakte fart – dermed kan det òg vere lurt å smørje seg med tolmod i trafikken i dag.

Vegtrafikksentralen opplyser kl. 10.37 at vegen er strødd.