Ein legekontordag på Hellesylt

Nyhende

Dette er i tråd med notatet som vart kjent for kommunestyret i førekant, kor administrasjonen peiker på at pasientgrunnlaget ikkje forsvarer to legekontordagar i Sunnylven.

- Det er svært vanskeleg å kunne oppretthalde to legekontordagar på Hellesylt grunna ein pressa legesituasjon i Stranda, sa helse- og omsorgssjef Kjartan Lied til kommunestyret onsdag ettermiddag.

Han meinte det midlertid må vere mogleg å gå ned til ein dag i veka som ei midlertidig løysing.

- Eg skjønner godt kva Lied seier om legesituasjonen. Det kan vurderast, men det skal opp igjen som sak. Det er eit fatta vedtak, og skal evaluerast. Det kan hende det er stille dagar, men det er no ein månad ventetid. Men i ein vanskeleg situasjon skal vi sjølvsagt vere med på å utsette det halvårsprosjektet vi ønska å prøve, sa Knut Dag Langeland.

Han peika på at det har vore dårleg informasjon til innbyggarane om ordninga.

- Vedtaket er ikkje oppheva, så eg forventar at det blir tatt inn igjen når legesituasjonen er betra, sa han.

- Det er ein trist situasjon at mange slutter, men det må vi forhalde oss til. Eg oppmodar administrasjonen om å finne ei skikkeleg løysing på legevaktordninga, så legane blir verande på Stranda, sa Jostein Hole (H).

- Rart at administrasjonen legg fram eit notat utan tilråding. Det mest ryddige er å sette på dagsorden til slutt og fatta eit vedtak i tråd med tilrådinga frå rådmannen, sa Frank Sve (Frp).

- Det er greitt for meg at det er omforeint framlegg som seier ein legevaktdag, sa Sve.

Rådmann Åse Elin Hole fortel at det kjem ny sak om legekontoret på Hellesylt, då i augustmøtet over sommarferien.

- For meg er det naturleg at vi får avklara legesituasjonen før vi legg fram ein ny sak til kommunestyret, seier rådmannen.