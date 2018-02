Stranda kan vere ute av Robek i 2019

Nyhende

Dette orienterte økonomisjef Ståle Anker Ljøen kommunestyret om onsdag ettermiddag. Budsjettet for 2017 er godkjent av fylkesmannen, rekneskapet skal no opp til revisjon.

Resultatet på netto drift vart på 21, 2 millionar kroner, noko som er marginalt betre enn resultatet frå 2016.

Inndekninga på opparbeidd underskot på drift vart dekt inn med 15, 9 millionar kroner. Dette er seks millionar kroner meir enn kva ein opphaveleg la til grunn i budsjettet.

Restbeløpet på opparbeidd underskot på drift jamfør forpliktande plan vil då vere på 16, 8 millionar kroner.

- Dermed kan vi vere ute av Robek-lista i løpet av 2019. Dette er eit godt resultat. Viktige drivarar bak resultatet er at ein har hatt veldig sterke inntekter i mesteparten av 2017, som har ligge over budsjett. Vi har òg hatt meirskatteinntekt og inntekter over budsjett frå rammeoverføringane, sa Ljøen mellom anna i si orientering til kommunestyret.

Han påpeika at budsjettet no skal til revisjon, og at det kan komme endringar.

- Eg kan ikkje sjå for meg at det blir dei heilt store endringane fram til politisk handsaming skjer i juni, sa Ljøen.

Opphaveleg forpliktande plan tilseier at Stranda kommune skal ha betalt ned opparbeidd underskot på drift fram til 2022.