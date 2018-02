Kan bli betalingstoalett

Nyhende

Det kom fram på møtet i Fast utval for plansaker (PLA) førre torsdag, då det vart stilt spørsmål på vegner av Stranda Hamnevesen.

Kommunalsjef for plan og utvikling, Einar Lied, informerte om at Stranda Eigedomsselskap AS no ser på mogelegheita for betalingstoalett. – Ein ser på løysingar der ein satsar på betaling, slik at det vert sjølvfinansierande, fortalde Lied.

Det var store køar utom dei noverande toaletta i turistsesongen i fjor.

– Dei håpar dei skal få til noko til sommaren. Det står att å sjå om det let seg gjere, men det vil tida vise, sa Lied.