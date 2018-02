Lokale endringar som følgje av nærpolitireforma

Nyhende

Han blir leiar ved politikontoret på Stranda, operativ innsatsleiar og politikontakt i Stranda kommune.

– Eg trur ikkje folk vil merke særleg forskjell frå korleis det er i dag. Det er meir det formelle, strukturen i organisasjonen, som blir annleis frå denne datoen, seier han.

Nye distrikt og driftseiningar

1. april vil lensmannsdistrikta Stranda og Norddal og Sykkylven ta slutt. Saman med Sykkylven, Ørsta og Volda vert Stranda ein del av Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt, med Guttorm Hagen som lensmann.

Dette distriktet høyrer til under den geografiske driftseininga Søre Sunnmøre og er ei av til saman fire slike einingar i fylket.

Etter 1. april soknar Norddal til Nordre Sunnmøre lensmannsdistrikt, i den geografiske eininga med same namn.

Får nye verktøy

Signala tyder førebels på at politikontoret på Stranda blir flytta til eit nytt lokale. Det kan òg ligge an til at det blir fleire tilsette ved kontoret, men dette er førebels ikkje endeleg avklart, seier Flo.

– Mykje av det som skjer no er spennande og bra, seier han.

– Det er stort fokus på at politiet skal jobbe litt annleis, og nærpolitireforma legg til rette for at ein større del av arbeidet blir gjort ute på staden.

Patruljane blir utstyrt med nye dataverktøy, mellom anna nettbrett der ein har tilgang til fleire system enn tidlegare. Dei kan også gjere lydopptak i bilen, fortel Flo.

Dette inneber at politiet kan gjennomføre avhøyre der og då – og at dei ikkje lenger må ta kontakt for avtale avhøyr med dei involverte partane på eit seinare tidspunkt.