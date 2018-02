Nei frå kommunestyret

Nyhende

Vedtaket frå kommunestyret var samrøystes.

Tilråding frå HOK

Tilrådinga frå helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) var samrøystes å gi avslag til skjenkeløyve for brennevin for Grand Øcal, og det var i tråd med tilrådinga frå rådmannen.

Grunngivinga for avslaget er heimla i alkohollova sin paragraf 1-1, og ruspolitisk handlingsplan i Stranda kommune.

Puben i Stranda tettstad har tidlegare fått innvilga løyve for alkoholhaldig drikke i gruppe 1 og 2 - altså øl og vin.

I søknaden frå Grand Øcal vert det vist til endring av driftskonsept. Rådmannen skriv i tilrådinga at ein ikkje meiner endringane er av ein slik art at løyve for brennevin kan innvilgast.

- Konseptet er fortsatt pub/diskotek, og den største målgruppa er 18 til 20 år, skriv rådmannen.

Løyve i gruppe tre blir jamfør ruspolitisk handlingsplan innvilga for hotell, gardsturisme og restauranter.

Det er likevel ei opning for å innvilge løyve på skjenking av brennevin til Grand Øcal i Stranda tettstad, men då blir det i form av løyve til lukka lag etter søknad ved enkeltarrangement.