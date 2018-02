Fekk målpris

Nyhende

Tildelinga av Nynorsk næringslivspris 2018 gjekk til Trollbryggeriet i Liabygda.

Tildelinga vart gjort torsdag ettermiddag, då leiar i Stranda Mållag delte ut diplom og blomster til glade prisvinnarar.

Medvite syn

I grunngjevinga frå mållaget, står mellom anna:

– Trollbryggeriet har eit medvite syn på val av målform, både internt og eksternt. Det er ei god og gjennomført presentasjon av produkta på heimesida, og selskapet er ein viktig aktør som er synleg for ei stor kjøpargruppe, skriv mållaget.

– Identitet

Jørund Ringset og Anne Kristin Lied på Trollbryggeriet syns det er gjævt med utmerkinga.

– Dette er stor stas, men kom overraskande på oss. For oss handlar det om å vere medvitne. Vi har trass alt Slogen som merkevare, og då kviler Ivar Aasen si and over det vi gjer, seier Jørund Ringset smilande til Sunnmøringen.