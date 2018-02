Får heite Fjord kommune

Nyhende

Det har Kommunal- og moderniseringsdepartementet no vedteke.

– Val av kommunenamn er viktig når ein skal bygge ein ny kommune og ein ny felles identitet. Eg er glad for at kommunane har blitt samde om Fjord som namn på den nye kommunen, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i ein uttale.

Språkrådet meiner at Fjord ikkje er egna som kommunenamn, ettersom det ikkje er eit stadnamn. Dette ser departementet vekk ifrå, og skriv i ei pressemelding at dei tidleg signaliserte at det vil bli lagt stor vekt på kommunane sine eigne ønskjer kva gjeld nytt namn. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har mynde til å fastsetje dette.

– I fleire samanslåingar er ikkje kommunane blitt einige. Når Stordal og Norddal er einige om at dei ønsker Fjord som namn på sin nye kommune, så følger vi opp dette. Namn betyr mykje for innbyggjarane. Det er bra for den vidare prosessen at kommunane er blitt samde, seier Mæland.

Kommunestyret i Fjord vil ha 23 medlemmer, men dei kan gjere eit anna vedtak i medhald av kommunelova, står det å lese i forskrifta om samanslåing.