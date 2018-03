Beskjeden nedgang i opplagstala til lokalavisene

Nyhende

Landslaget for lokalaviser (LLA) la onsdag fram nye opplagsstall for over 100 av lokalavisene i Noreg. Opplaga til mange lokalaviser veks, men likevel går dei samla opplagstala for LLA-avisene ned med 0,23

Over ein tredel av lokalavisene i LLA aukar opplaget, andre aviser gjekk noko tilbake det siste året, heiter det i ei pressemelding frå LLA.

Sandnesposten går mest fram blant lokalavisene. Avisa aukar med 876 eksemplar og fortset slik opplagsveksten som lokalavisa har hatt dei siste åra.

Dei over 100 lokalavisene knytt til LLA har eit samla nettoopplag på nesten 330.000 eksemplar.

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre byggjer lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Fleire lokalaviser satsar no på ein kombinasjon av nett og papir, og det gler oss at lesarane set pris på å få innhaldet vårt på ulike plattformer. Vi ser også at ei reindyrka nettavis som Alvdal midt i Væla/Tynsetingen veks med 340 nye betalande abonnentar. Dette er eit eksempel på at folk gjerne betalar for god lokal og truverdig journalistikk. I tillegg er lokalavisene ein effektiv marknadsplass for lokale og nasjonale annonsørar, seier generalsekretær Rune Hetland i LLA i pressemeldinga.

(©NPK)