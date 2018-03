Vil ha budeier på Unesco-liste

Nyhende

Det var på eit seminar på Gol i helga i regi av organisasjonen Norsk seterkultur at Larsgard kom med forslaget, fortel Hallingdølen.

Bakgrunnen er uroa for den kraftige tilbakegangen i talet på levande setrar og at stølskulturen skal bli borte. Medan det på 1970 talet var rundt 7.500 aktive stølar her i landet, er det ifylgje avisa i dag berre rundt 900 att.

– Stølsdrift er viktig både for pleie av kulturlandskapet, for mattradisjonar, for utvikling av lokale nisjeprodukt og for å ta vare på kunnskap om korleis ein utnyttar utmarksressursane, seier Larsgard.

For å hindra at denne kunnskapen om stølsdrift blir borte, føreslår han difor at Noreg bør arbeida for å få både budeiene og stølsdrifta inn på ei av listene til Unesco for immateriell kulturarv.

– Det vil auka statusen til stølane. Tenk deg effekten av å kunna marknadsføra stølsprodukt som verdsarv, seier han.

Her i landet er det frå før berre oselvaren som har fått Unesco-status som immateriell kulturarv. I tillegg blei i fjor musikk- og dansekulturen i Setesdalen nominert til Unesco-lista.

Leiar i Norsk seterkultur Hans Bondal seier organisasjonen alt har sendt ei utgreiing til Kulturrådet om saka, og at dei vil arbeida vidare med at norsk stølsdrift bør få Unesco-status.

(©NPK)