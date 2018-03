Rår til å ikkje starte opp to VG1-tilbod på Stranda vgs.

Nyhende

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik rår til at VG1 restaurant- og matfag ved Stranda vidaregåande skule ikkje blir starta opp neste skuleår. VG1-tilbodet hadde berre to primærsøkjarar med ungdomsrett, og bakgrunnen for tilrådinga er det låge søkjartalet.

Det same gjeld VG1 Teknikk og industriell produksjon ved Stranda vgs. Her var det fire primærsøkjarar til skuleåret 2018/2019.

Guttelvik skriv i saksframlegget til Utdanningsutvalet at skulen er einig i begge desse vurderingane.

Utvalet skal handsame saka i morgon, torsdag 22. mars.