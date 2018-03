Liabygda, Norddal og Eidsdal til Stranda

Nyhende

Tilrådinga frå Fylkesmannen blir lagt fram klokka 1200 i dag fredag.

Tilrådinga blir no sendt Kommunal- og moderniseringsedepartementet, for endeleg avgjerd.

Gjennomslag for folkevilja

Fylkesmannen gjennomførte innbyggarundersøking via telefon i både Liabygda og i Norddal og Eidsdal i samband med grensejusteringsprosessen.

Både i Liabygda og i bygdene Norddal og Eidsdal var det eit stort fleirtal for å tilhøyre Stranda kommune.

- Liabygda skal i følge tilrådinga tilhøyre Stranda, og dei to bygdelaga i Norddal kommune får bli overflytta til Stranda kommune. Dette er i tråd med kva Stranda primært ønska, når vi ikkje fekk til ei samling av ein storkommune på indre Sunnmøre, stadfestar ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp).

Tryggestad meiner at Fylkesmannen si tilråding no opnar opp for at framtidige Fjord kommune og Stranda igjen kan møtast for å sjå på moglegheitene for kommunesamanslåing.

- Med dette får vi no ein ny moglegheit for å sette oss ned saman med Norddal og Stordal om eit eventuelt samarbeid, seier han.

Kva som skjer med framtidige Fjord kommune, kor Norddal kommune no vil miste 29 prosent av innbyggartalet, er usikkert.