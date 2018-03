Nedgang i fylket – lita auke i Stranda

Nyhende

I dag er det 43 personar som er heilt arbeidsledige i Stranda kommune. Det viser NAV-statistikken for mars. Dette er to fleire enn i februar, men 23 mindre enn i mars i fjor. Av den samla arbeidsstokken i kommunen, er det i dag 1,7 prosent som er heilt utan arbeid.

I Norddal kommune er arbeidsløysa på 1,5 %, med 13 personar utan arbeid i mars. Dette er 3 fleire enn førre månad og ingen endring frå same månad i fjor.

I Stordal kommune er 43 personar heilt utan arbeid (2,3% av arbeidsstokken). Dette er to fleire enn i februar, og ein mindre enn i mars 2017.

I Sykkylven er arbeidsløysa no på 1,7 prosent. Talet på heilt ledige i denne kommunen er 70, noko som er ein nedgang på 12 personar samanlikna med februar månad og 11 samanlikna med mars i fjor.

I fylket

I Møre og Romsdal er det i dag 2,6 prosent arbeidsledige. Det samla talet er 3 601 personar, noko som er 42 færre enn førre månad og 939 færre enn i mars i fjor. Dette svarer til ein nedgang det siste året på 20,7 prosent.

I mars 2018 har NAV 1 213 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 26 færre enn i mars 2017. Dette gir ei brutto arbeidsløyse på 4 814 personar. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 1,9 prosent for kvinner og 3,1 prosent for menn.

– Arbeidsløysa er omtrent den same som i førre månad. Ein liten nedgang målt i faktisk mengde arbeidslause, men heilt stabilt når vi tek omsyn til normale sesongvariasjonar. Målt opp mot landet har arbeidsløysa vore svært stabil dei siste månadene, seier Stein Veland, fylkesdirektør i NAV.

I landet er det 2,5 prosent av arbeidsstokken som står heilt utan arbeid. Nedgangen har vore på 954 personar den siste månaden, og 12 492 det siste året. Dette svarer til ein nedgang på 15,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.