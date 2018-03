– Hald deg oppdatert på skredvarselet kvar dag

Nyhende

– Det er stor skredfare i området, så ein skal vere forsiktig. Dette er noko vi tek på aller høgste alvor, sa korpsleiar Arve Mogstad jr. palmesøndag.

– Det gjeld å ikkje bevege seg i skredfarleg område. Nordvende sider er verst akkurat no, la han til.

På Sunnmøre har snøskredvarselet vore på nivå 3 – betydeleg sidan tysdag. Varsom.no skriv at middels store eller store skred kan bli løyst ut naturleg. Dei ber folk om å utvise stor varsemd inntil vidare.

– Følg anbefalingane

Ved Stova trefte vi på tre av dei andre frivillige i det lokale hjelpekorpset, Linda Ludvigsen, Åshild Bogstad Stenberg og Emte Tafjord Ringstad.

På spørsmål om kva ein burde vere ekstra obs på denne påska, nemnde også dei faren for snøskred.

– Hald deg oppdatert på dei daglege skredvarsla, og følg anbefalingane som blir gitt. Det er nok det viktigaste, sa Ludvigsen.

På Strandafjellet heng det oppdaterte skredvarsel ved brua over vegen, skipatruljebygget, Stova og dei to paviljongane, Roalden og Furset, opplyste skisenteret på ein plakat.

Sperra E39

Søndag gjekk det eit stort snøskred over E39 ved Hornindalsvatnet.

Dette har ført til at europavegen er stengt. Statens vegvesen opplyser at dei vil ta ei vurdering på om vegen skal opne opp att måndag kl. 12. Inntil vidare anbefaler dei omkøyring via fylkesveg 60 og riksveg 651.

Laurdag rykka politiet, luftambulanse og frivillige ut til eit snøskred frå Heihornet i Liabygda – som viste seg å ha gått dagen før. Det var ingen teikn til skispor inn i området, og leiteaksjonen blei avblåst.

– Hald avstand til bratt terreng

Same dag skreiv VG at skredvarselet er på eit betydeleg nivå over nesten heile landet og at norske snøskredekspertar er nervøse før påska.

– Mange stader er situasjonen i snøen slik at du kan kome til å fjernutløyse skred. Det vil seie at sjølv om du går nede i dalbotnen kan du sette i gang ein dominoeffekt i snøen som fører til at snøskred losnar høgt oppe i lia – kanskje ein kilometer unna. Og slike skred kan bli store og få stor fart, og nå langt utover botnen av dalen, sa vaktleiar Tommy Skårholmen ved snøskredvarslinga i NVE til avisa laurdag.

Han la til at ein framleis kan gå på mange flotte turar, men at ein må vere ekstra forsiktig når det kjem til val av løype.

– Du kan ikkje berre unngå bratt terreng, du må halde avstand til bratt terreng, sa Skårholmen.

Rykka ut til E39

Møre og Romsdal Røde Kors sin informasjonssentral melder om middels utfart i fylket søndag. Dei har registrert ei skade, på Ørskogfjellet skriv Romsdals Budstikke, og skredgruppa i Volda og Ørsta var i dag tidleg på oppdrag på E39 ved Hornindalsvatnet.

– Det vart for første gang nytta båt for å få oversikt over skredet. Skredgruppa hadde 20 mannskap i aksjon, opplyser Jon Oddvar Slyngstadli ved informasjonssentralen.