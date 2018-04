Regjeringa går inn for "Vestland fylke"

Nyhende

Kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn for Vestland, Viken og Innlandet som namn på dei nye storfylka Hordaland og Sogn og Fjordane; Buskerud, Akershus og Østfold; og Oppland og Hedmark.

Dermed følgjer departementet namneønska dei tre sjølve har vedtatt.

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane er veldig glad for at departementet går inn for Vestland som namn på det nye storfylket.

– Tilrådinga følgjer opp ønsket frå eit samla fylkesutval og fylkesting i Sogn og Fjordane, og eg trur det kan vere med og byggje ein identitet for vestlandsfylket, seier Følling.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland meiner Vestland gir godt grunnlag for å byggje ein felles identitet i det nye fylket.

– Dette er eit namn som har stor potensial, og som det er brei oppslutnad om, seier Hestetun.

I proposisjonen til Stortinget gjer departementet elles framlegg om fylkesnamna Vestfold og Telemark, Agder og Troms og Finnmark. Fylket lengst nord i landet får elles dei samiske namna Romsa ja Finnmárku og Tromsa jan Finmarkku, ifølgje forslaget. Regjeringa vil òg gi det nye Trøndelag fylke eit jamstilt samisk namn: Trööndelage.

(©NPK)