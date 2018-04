Nyhende

Sykkylven og Ålesund skal ha sonderingsmøte med tanke på mogleg samanslåing, melder NRK Møre og Romsdal.

Ordføraren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), seier til NRK at ho er open for samtalar – men legg til at det hastar med ei avklaring om Sykkylven skal bli ein del av den nye storkommunen.

Stranda kommune hadde som kjent sonderingsmøte med Sykkylven 23. mars. Resultatet av dette var at formannskapet i nabokommunen skal ha møte med adhocutvalet i Stranda.