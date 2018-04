Elvepadling i Sunnylven

Nyhende

Laurdag er det igjen duka for ekstremsport i Bygdaelva.

Denne veka er det X2-festival og tradisjons tru er elvepadlarane på plass ved den utfordrande elva i Sunnylven. Om ikkje isen stikk kjeppar i hjula.

Ansvarleg for arrangementet, Torbjørn Nordeide, fortel at det framleis er litt is i nokre parti av elva.

– Vi må prøve å få fjerna den. Elles er det bra med vatn, seier han.

Han meiner det er stor sjanse for at padlarane kan nytte elva som planlagd.

Då lovar han show for tilskodarane.

– Nokre av dei beste elvepadlarane vi har her i landet kjem. Det vert mykje show og god stemning, seier Nordeide.

Tidlegare år har òg speedflygarane, fallskjerm -og basehopparane hatt sine konkurransar i fjella kring elva, men i år har dei flytta til Loen.