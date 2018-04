For mykje vatn for elvepadlarane

Nyhende

For høg vasstand i Bygdaelva gjer at elvepadlarane må flytte konkurransen.

Elvepadlekonkurransen XCreek skulle gått føre seg i Bygdaelva i Sunnylven laurdag. Store mengder vatn i elva fører til at dei har flytta ekstremsportkonkurransen til Ørsta.

– Det er fire gonger så mykje vatn i elva som det ideelt sett burde ha vore. Vi flytter konkurransen til Ørsta, men det er mykje vatn overalt no, seier Torbjørn Nordeide, ansvarleg for elvepadlinga.

Då Sunnmøringen snakka med Nordeide tidlegare i veka var han bekymra for is som framleis låg på elva, men det var altså vasstanden som skulle vise seg å verte den største utfordringa for padlarane.