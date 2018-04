Planarbeid estimert til 2,5 millionar

Nyhende

Prislappen for å planlegge ny veg mellom Hornindal og fylkesgrensa ligg på 2,5 millionar kroner.

Det estimerer Statens vegvesen etter førespurnad frå Stranda og Hornindal kommune.

Vegen er ein av dei ti nominerte i NRK si uoffisielle kåring av «Noregs verste veg», etter at strekninga mellom Olden og Innvik har vorte utbetra. Kommunane skal dele på kostnaden ved planarbeidet.

I begge kommunane er det tidlegare gjort vedtak om forskotering av midlane. Denne må endrast til finansiering før reguleringsplanarbeidet kan starte, grunna smale økonomiske rammer hjå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen opplyser at det er mogleg at kostnadane vil auke når ein går nærare inn i prosjektet, og at kommunane må ta høgde for dette.