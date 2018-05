Opnar for trafikk

Nyhende

Fv. 63 mellom Geiranger og Langvatn vert opna for trafikk i morgon, onsdag, kl. 15.00. Det melder Statens vegvesen.

Ifølgje vegvesenet blir dette den nest tidligaste opninga i løpet av dei siste 10 åra (sjå faktaboks).

Opningstidspunkt for fv. 63 Geiranger- Langvatn: 2007: 22. mai 2008: 6. juni 2009: 20. mai 2010: 19. mai 2011: 13. mai 2012: 31. mai 2013: 14. mai 2014: 7. mai 2015: 13. mai 2016: 23. mai 2017: 26. mai

Strekninga har vore vinterstengt sidan midten av november.

– Det har eigentleg vore ein vinter der hard og tung snø har gitt oss utfordringar med fresinga. Men vi fekk god hjelp av mildvêret i april og gode vêrutsikter gjer at vi kan opne fjellet tidleg i år, fortel byggeleiar Kåre Berge.

På det høgste ligg vegen over 1 000 meter over havet, noko som gjer at det framleis kan kome snø og kulde. Dette inneber at vegen kan bli stengt på kort varsel om det ikkje er farbart for køyretøy på sommardekk, opplyser vegvesenet. Dei ber trafikantar om å halde seg oppdatert gjennom trafikkmeldingane.