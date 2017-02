Under UKM i Storfjord kulturhus fekk publikum gode dosar med både musikk, kunst og andre kulturelle innslag.

– Her var det verkeleg eit stort spekter. Det var altså heilt fantastisk, sa kultursjef i Stranda kommune Marianne Omenås, etter førestillinga.

Ein av dei mange som stod på scena var 16 år gamle Simon Brune. Han var med på heile tre innslag, og merker at musikk og førestillingar er noko han blir stadig meir lysten på.

På scena aleine for fyrste gong

– Eg er vel ganske ivrig. Eg gjekk tidlegare i korps, samstundes som eg spelte gitar. Så slutta eg med det, men heldt fram med gitar i kulturskulen. Etter kvart slutta eg der også, og sidan har eg framleis og øve heime, fortel Brune som spelte gitar i to band i løpet av kvelden. Til slutt gjekk han på scena aleine, og song "Dancing on my own".

– Ja, det er fyrste gongen eg står på scena aleine. Eg hadde både gledd meg og grua meg. Når man spelar med eit band kan man på ein måte gøyme seg litt. Men det var berre og gjere det beste ut av det. Eg hadde ingenting og tape, fortel Brune som kjente på ei lita lette og mykje glede då publikum klappa med.

Ein ny lidenskap

– Det er faktisk berre dei siste vekene eg har fått auga opp for synging. Eg blei nærmast tvunge til å synge på julekonserten på skulen, og då fekk eg veldig mange positive tilbakemeldingar. Det er absolutt noko eg har lyst til å gjere meir av, seier han og legg til at det faktisk ikkje er så mange gonger han har stått på scena i det heile tatt.

– Det har berre vert nokon få gonger med skulen med gitaren, og eg har aldri vore med på UKM før. Dette med musikken har vel eigentleg berre balla litt på seg, og det er eg eigentleg veldig glad for. Når man øver blir det ofte mykje tull, men på scena framfor publikum blir det med ei gong alvorleg. Det lærer man mykje av. Dette er definitivt ikkje siste gongen eg står på scena, seier Brune som verkeleg håpar at han går vidare.

– Vi får sjå korleis det går. Eg har høyrt at fylkesmønstringa verkeleg er ei oppleving, og man møter mange nye folk med dei same interessene. Eg kryssar fingrane, seier han håpefullt.