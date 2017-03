– Nervepirrande

– I 2015 hadde vi eit fantastisk kulturår, kor vi sette rekordar på omtrent alt som var. I 2016 var vi tilbake til eit normalår, kor vi tapte pengar på fleire konsertar. Deriblant Ingrid Bjørnov, seier Drege.

Treigt sal

Status tre månader i 2017, er at billettsalet går treigt.

– Neste helg har vi Knut Anders Sørum med band på scena, ein artist som nyleg vann Stjernekamp og trekk fulle hus overalt. Men ikkje her på Sunnmøre, han er i Ørsta dagen før – og der er billettsalet òg treigt, seier Drege.

Ein skulle tru at meir lokale innslag skulle gå betre, men Stranda sin eigen dansebandkonge PK Støbakk sel òg dårleg.

– Vi steller i stand dansegalla for å feire PK Støbakk sitt band som er 15 år, og har med Bjørns orkester som er eit av dei fremste dansebanda i Norge. Men billettsalet òg til dette arrangementet går treigt, seier Drege.

Han fortel at innspel frå publikum har vorte teke omsyn til.

– Eg tek gjerne imot innspel, både om artistar og anna. Eit innspel vi har fått, er at billettane har vore for kostbare for publikum. Då har vi prøvd å få tak i rimelegare artistar, men dei sel dårleg, seier han.

Mykje godt i vente

– Vi har mykje godt på programmet framover, så eg vonar at strandarane kjem ut av dvala og støtter opp om kulturhuset, seier Drege.

Han peikar mellom anna på påskekabareten til Kor Løye, som går av stabelen i palmehelga.

– Dei har hatt øvingshelg, og eg kan fortelje at det blir veldig bra. Dei har lagt seg i selen, og syng bra. Og dei har eit spennande plott, kan Drege avsløre.

– Og i samband med påska kan eg fortelje at vi har ledige bord til quizen, så her er det berre å melde seg på, seier han.

– Til hausten kjem Halvdan Sivertsen, og han er ein artist vi har ønska oss i årevis. Endeleg kjem han, etter initiativ frå Nick Schreijer hjå Storfjord veterinærservice. Så her vonar eg strandarane møter mannsterke, smiler Drege.

– Finn ut kva som skjer, og bestill billettar – og ver med å støtte opp om kulturhuset. Vi er avhengige av godt besøk for å halde aktiviteten oppe, seier han.