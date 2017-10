Førebur stor varslingstest

Varslinga skjer mellom kl. 15:00 og 16:00. (Sjå pressemelding lenger nede i artikkelen)

Det er Åknes/Tafjorde Beredksap IKS som førebur testen, som er den mest omfattande som er gjort dei siste åra. Om lag 25 sirener i kommunane Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda blir testa. Samstundes blir det sendt ut SMS-varsling til alle mobiltelefonar som er i området. Det vil med det første bli avklart om også fasttelefonar skal bli ringt opp med ei talemelding.

Må fungere

-Det er viktig å vite at alt fungerer som det skal, seier beredskapskoordinator Hilde Brandshaug Vikås i Åknes/Tafjord Beredskap til Sunnmøringen. Ho strekar under at folk ikkje skal føreta seg noko, og at det skal gå tydeleg fram at det er ein test. Det er for tida ikkje noko auke i bevegelsane i Åkneset eller i Heggura. Det er difor ingen grunn til bekymring.

- Systemet kan også nyttast til andre hendingar, seier ho.

Skal varsle

Som kjent har NVE installert omfattande utstyr i mellom anna Åknes og Heggura for registrering av rørsler i fjellet. Dermed skal ein vere godt førebudd dersom det er fare for eit større ras. Kommunane har ansvar for å varsle sine innbyggjarar, og har etablert det interkommunale selskapet Åknes/Tafjord beredskap.

Samarbeid med 110-sentralen

-Vi varetar denne varslinga på vegner av kommunane, men vi har inngått eit samarbeid med 110-sentralen i Ålesund om den konkrete varslinga. Det har skjedd mykje på det teknologiske området sidan sist ein hadde ei slik varsling, og det må vi teste ut, seier Brandshaug Vikås.

Ikkje øving

-Skal ein øve beredskap også?

– Nei. Dette er ikkje ei øving. Det har vi hatt tidlegare. Dette er ein test på at den tekniske varslinga verkar. Vi vurderer i samarbeid med 110-sentralen kor mange telefonar som skal varslast. I prinsippet kan alle telefonar innan eit visst område bli varsla. Det gjeld også turistar som tilfeldig er innanfor området. Det er verd å merke seg at varslinga ikkje skil på barn og vaksne. Barn med telefon vil difor også få varsling, seier koordinatoren.

Stor evakuering

-I kva grad følgjer de med det som skjer med Mannen i desse dagar?

-Vi følgjer sjølvsagt nøye med, sjølv om eit ras frå Veslemannen ikkje kan samanliknast med det vi kan forvente frå Åkneset. Også vi må føreta evakuering dersom fjellpartiet syner store rørsler. Det kan tyde at folk langs fjorden må evakuerast i eit stort omfang og i lang tid medan ein ventar på at raset skal gå, seier beredskapskoordinator Hilde Brandshaug Vikås til Sunnmøringen.