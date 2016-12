God aktivitet i Storfjordlangrenn

Storfjordlangrenn er framleis eit viktig supplement for distriktet sine ivrigaste langrennsløparar i alderen 13-15 år. Klubbane gjer godt arbeid kvar for seg, men i Storfjordlangrenn får dei trent og utvikla seg i eit større fellesskap med godt kvalifiserte trenarar, heiter det i ei pressemelding innsendt av Åse G. Vollan på vegner av Storfjordlangrenn.

Det har også i år vore god aktivitet i sesongoppkøyringa.

Opningsrenn på Bjorli

Gjennom det siste halve året er det gjennomført seks treningssamlingar, der dei to siste har vore snøsamlingar på Dombås. Sist helg var mange deltakarar i åpningsrennet som Emblem IL arrangerte på Bjorli. (Sjå pdf med resultatliste derifrå annan stad på denne sida).

Det å få vere med i Storfjordlangrenn inspirerer, og hevar nivået på utøvarane. Det er eit mål å motivere ungdommane til å fortsetje med idretten sin og bidra til at dei vel å satse vidare med kretslaget seinare.

Trenarane Hole og Hoel

Styret i Storfjordlangrenn er glade for at langrenn er ein populær idrett og får god dekning i media. Dette betyr mykje når ein skal finne gode samarbeidspartnarar i næringslivet. Vi er særs takksame til sponsorar som støtter opp økonomisk.

Gode trenarkrefter syter for eit bra sportsleg opplegg og oppfølging gjennom sesongen. Som i fjor samarbeider Anniken Hjellbakk Hole og Lars Anders Hoel om trenaroppdraget. Dei følgjer opp løparane gjennom heile sesongen og er også gode miljøskaparar sosialt!

Skigymnaset på Stranda

I år har utøvarane også hatt tilbod om felles kveldsøkter saman med elevane ved skigymnaset på Stranda. Annakvar onsdag har dei møttest m.a. i Liabygda. Her har Pål Bjørn Øvrebust vore trenar og pådrivar. Med dette har våre utøvarar fått prøvd seg i ei større gruppe med endå meir «trøkk».

Ambisjonar og mål

Utøvarane har langrenn som prioritert fritidsaktivitet og legg ned mykje treningsarbeid. Dei ser no fram til å gå nye renn og håper på godt med snø i løypene. I tillegg til deltaking i kretsrenn her i distriktet, har mange av utøvarane denne vinteren både Midtnorsk Meisterskap (Inderøy) og Ungdomsbirken på Lillehammer i sin konkurranseplan. Men ikkje minst er kanskje hovudlandsrennet for 15- og 16-åringane eit stort mål. I 2017 vert dette arrangert på Tolga.

Kvar enkelt utøvar har sett opp si eiga personlege plan for sesongen der dei har graderte dei ulike renna ut frå kor viktige dei synest dei er. Etter kvart skal dei evaluere seg sjølv og kommentere eigen innsats. Det blir spanande å følgje med og vi håper det blir gode opplevingar, skriv Åse G. Vollan.