Sunnylvingar skaut godt

– I klasse Eldre Rekrutt i Engesetdalen sette Kristian Frøysadal Hauge ny pers med toppresultatet 250 poeng og vann klassa. Broren Isak i klasse Rekrutt vann og klassa si med gode 247 poeng. Minstebror Ørjan i same klasse vart nummer fem med 241 poeng. Den fjerde skyttaren i Hauge-familien som deltok på skyting i helga var far Dag Andre i Klasse fire i senior Han vart nummer sju i kasse fire med 236 poeng. Oddmund Fivelstad deltok i klasse V/73. Han kom på femteplass med 246 poeng, rapporterer Rune Tryggestad frå Sunnylven skytterlag.

Hauge-skyttarane

Han fortel vidare at det i Hildre og Brattvåg sitt stemne vart det Isak som vart best av Hauge-skyttarane. Andreplass med 247 poeng og rangert bak på sentrumstiarar med lik poengsum som vinnaren i klasse Rekrutt. Yngstemann Ørjan vart nummer fem med 242 poeng i same klassa. Kristian i klasse Eldre Rekrutt vart nummer fem med 245 poeng. Dag Andre vart nummer elleve med 220 poeng i klasse fire senior.

Skytestemne på Hellesylt

– Denne veka er det fem stemner som blir arrangert frå tysdag til søndag. Blant anna på heimebane på Hellesylt Skyttarstadion, der laget har om lag 20 eigne skyttarar av dei til no 111 påmelde skyttarane, og på Stranda samt tre stemner i Nordfjord, fortel Rune Tryggestad i Sunnylven skytterlag.